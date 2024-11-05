Karaköprü’de otomobil çarptığı yaya öldü

Kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Gap Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan R.Y isimli kadına yayaya otomobil sürücüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri R.Y isimli kadına olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan R.Y'nin yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.