Karaköy’de denize düşmüştü! O vatandaşı tekne kaptanı kurtardı

Galata Köprüsü'nden saat 20:00 sıralarında denize düşen kişi dalgaya kapılıp açığa doğru sürüklendi. Vatandaşlar çaresizce denize düşen kişiyi izlerken, bir restoranda iftar yapan gezi teknesi kaptanı Hasan Mutlu, bir kişinin denize düştüğünü öğrendi. Teknesiyle hemen denize açılan Mutlu ve arkadaşları su üstünde çırpınan kişiyi kurtardı.







Kurtarılan kişinin de içinde olduğu tekne, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri eşliğinde kıyıya getirildi. Denizden çıkarılan ve soğuktan titreyen Tufan Ali Kahraman'a hemen termal tulum giydirilip vücut sıcaklığı korunmaya çalışılırken, yakılan piknik tüpüyle ısıtıldı.







Tekne kaptanı Mutlu ve arkadaşları denize düştükten yaklaşık 20 dakika sonra kurtarılan Tufan Ali Kahraman'ı bilincinin açık kalması için sürekli konuşturmaya çalıştı. Tufan Ali Kahraman, başındaki yaraya yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.





İFTARA GİTTİ CAN KURTARDI

Tekne kaptanı Hasan Mutlu "İftar saati Karaköy'e arkadaşın restoranına yemeğe gittim. Galata Köprüsü'ndeki restoranda çalışan bir arkadaş yanıma geldi. Bir kişinin denize düştüğünü söyledi. Hemen tekneyle çıktım, su adamı açığı doğru sürüklemişti. Yanına ulaştım boğulmak üzreydi ve çok titriyordu.







Arkadaşların yardımıyla tekneye çıkardık ama 1 dakika daha geç gitsek adam denizin dibine batıyordu. Allah'a çok şükür kurtardık, deniz polisi ve sahil güvenlik ekibi geldi. Çok titriyordu ısıttık, çay verdik daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.





DENİZDEN 10 KİŞİ KURTARDI

Daha önce denizden 9 kişiyi kurtaran Hasan Mutlu'nun 10'uncu kişiyi de sağ olarak kurtardığı öğrenildi.