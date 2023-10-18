Karakulak su içerken görüntülendi

Antalya'da nesli tehlike altındaki yabani kedi türlerinden karakulak, su içerken fotokapan tarafından kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce yaban hayatı çeşitliliğini görüntülemek için ilin dağlık ve ormanlık bölgelerine fotokapanlar konuldu. Bu fotokapanlardan biri, bir karakulağı (caracal caracal) kayalıklar arasındaki birikintiden su içerken görüntüledi. Müdürlüğün sosyal medya hesabından bu anlar, "Kendini gizlemekte usta olan karakulak, nasıl da yakaladık seni! Nasıl susamışsın sen öyle" ifadeleriyle paylaşıldı.