Haberler Yaşam Haberleri Karakulak su içerken görüntülendi
Giriş Tarihi: 19.10.2023

Karakulak su içerken görüntülendi

Karakulak su içerken görüntülendi
Antalya'da nesli tehlike altındaki yabani kedi türlerinden karakulak, su içerken fotokapan tarafından kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce yaban hayatı çeşitliliğini görüntülemek için ilin dağlık ve ormanlık bölgelerine fotokapanlar konuldu. Bu fotokapanlardan biri, bir karakulağı (caracal caracal) kayalıklar arasındaki birikintiden su içerken görüntüledi. Müdürlüğün sosyal medya hesabından bu anlar, "Kendini gizlemekte usta olan karakulak, nasıl da yakaladık seni! Nasıl susamışsın sen öyle" ifadeleriyle paylaşıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Putin'den ABD'ye uçak gemisi resti! Kinjal füze sistemi...
İsrail'den her kanlı saldırı sonrası aynı manipülasyon! Sırada 3. aşama mı var?
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ağaç gölgesinde yetişiyor! Çiftçilerin umudu oldu...
SON DAKİKA | ABD'den Gazze'ye insani yardım çağrısına veto
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı! Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Partide toplu istifa: Kimse kalmadı!
Son dakika: Canlı yayında İsrail vahşeti! A Haber yayını sırasında göstericiler vuruldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Karakulak su içerken görüntülendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA