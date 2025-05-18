Önceki akşam saatlerinde İslampaşa Mahallesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden Hüseyin Karaman toprağa verildi. Rize Merkez İslampaşa Mahallesinde motosikleti ile giderken kontrolü kaybeden 38 yaşındaki Hüseyin Karaman refüje çarpması sonucu ağır yaralandı.

Karaman kaldırıldığı Araştırma hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada K. Fındıkçı isimli bir kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Karaman Çiftekavak Mahallesinde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığına toprağa verildi.