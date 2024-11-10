Haberler Yaşam Haberleri Karaman’da bıçaklı kavga saldırısı
Giriş Tarihi: 10.11.2024 11:18

Karaman’da bıçaklı kavga saldırısı

Karaman’da A.A. ile S.D. (18) arasında bir kavga çıktı. Sözlü kavganın bıçaklı saldırıya dönüşmesi sonucunda A.A., S.D.’yi karnından yaraladı.

İHA
Karaman’da bıçaklı kavga saldırısı

Bir kişinin bıçaklandığı kavga, Külhan Mahallesi Yeni Minare Caddesinde yaşandı. A.A. ile S.D.(18) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.A., bıçakla S.D.'yi karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan S.D. ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, kaçan A.A'yı yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karaman’da bıçaklı kavga saldırısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA