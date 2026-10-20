Karaman’da feci kaza! Devrilen motosiklet metrelerce sürüklenip otomobile çarptı: O anlar kamerada!

SÜRÜKLENEN MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI

Yolda sürüklenen motosiklet, M.D. (46) yönetimindeki 42 AEK 822 plakalı otomobile çarptı. Kazada motokurye Y.F.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motokurye, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.