Haberler Yaşam Haberleri Karaman’da feci kaza! Devrilen motosiklet metrelerce sürüklenip otomobile çarptı: O anlar kamerada!
Giriş Tarihi: 20.10.2026 14:29

Karaman’da feci kaza! Devrilen motosiklet metrelerce sürüklenip otomobile çarptı: O anlar kamerada!

Karaman’da meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeyken devrilerek yolda sürüklenen motokuryenin otomobile çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Kazada yaralanan 21 yaşındaki motokurye hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Karaman’da feci kaza! Devrilen motosiklet metrelerce sürüklenip otomobile çarptı: O anlar kamerada!
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Kaza, Kırbağı Mahallesi Mara Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.F.S. (21) idaresindeki 70 ACV 887 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

SÜRÜKLENEN MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI

Yolda sürüklenen motosiklet, M.D. (46) yönetimindeki 42 AEK 822 plakalı otomobile çarptı. Kazada motokurye Y.F.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motokurye, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

FECİ KAZA KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin devrilerek yolda sürüklendiği ve otomobile çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KARAMAN

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Karaman’da feci kaza! Devrilen motosiklet metrelerce sürüklenip otomobile çarptı: O anlar kamerada!
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