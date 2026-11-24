Kumdan Boğazı mevkisindeki Tekeçatı Barajı yakınlarında AFAD, jandarma ve Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama ekiplerince yapılan arama çalışmasında Göksu'nun cesedine ulaşıldı.
Ekipler, Göksu'nun cesedini baraj kapağı yakınlarındaki kayalık alanda su içinde buldu. Öte yandan, Göksu kaybolduğunda yanında bulunan M.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU?
22 Kasım öğlen saatlerinde Karaman'ın Ermenek ilçesi Kumdan Boğazı mevkisine giden Mehmet Ali Göksu ve M.K'nin bulunduğu araç çamura saplanmış, yardım çağırmak için araçtan ayrılan Göksu'nun geri dönmemesi üzerine M.K, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemişti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce 23 Kasım'da arama çalışması başlatılmıştı.