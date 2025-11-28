Karaman’da ’tarihi sikke’ vurgunu: Çok sayıda ele geçirildi! 10 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 20-27 Kasım tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 15 bin 685 kişi sorgulanırken, 35'inin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı.