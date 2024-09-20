Karaman’da trafik kazası: Üniversite öğrencisi ağır yaralandı

"YAYA HAVADA 5 KERE TAKLA ATTI"

Kazayı gören Mustafa Bircan, "Yaya yolun karşısına geçmeye çalışırken araba görmedi ve çarptı. Yaya havada 5 kere takla attı" diyerek kazayı anlattı.

Üniversite öğrencisine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü M.A., polis tarafından ifadesi alınmak üzere Yunus Emre Polis Merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekibinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araç çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.