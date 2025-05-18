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Giriş Tarihi: 18.5.2025 18:11 Son Güncelleme: 18.5.2025 18:30

Karamürsel sahilinde şok eden olay! Kayalıklarda erkek cesedi bulundu

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalıkların arasında hareketsiz yatan bir erkek cesedi buldu. 4 Temmuz Mahallesi sahil bandında yaşanan olay sonrasında, yapılan incelemeler sonucu bulunan cesedin kimliği tespit edildi.

ABBAS ÇAKAR
Karamürsel sahilinde şok eden olay! Kayalıklarda erkek cesedi bulundu

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı.Olay yeri incelemesinin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Emniyet ekiplerinin yürüttüğü detaylı araştırma sonucunda, hayatını kaybeden kişinin 31 yaşındaki Nezir Karadeniz olduğu öğrenildi. İlk bulgulara göre, Karadeniz'in ölümünün uyuşturucu madde kullanımına bağlı olabileceği değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsiyle netlik kazanacak. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı geniş çaplı sürdürüyor.

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Karamürsel sahilinde şok eden olay! Kayalıklarda erkek cesedi bulundu
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