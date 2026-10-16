Karanlığa meydan okuyan bir azmin hikâyesi

Milli judocusu 43 yaşındaki Gökhan Biçer, 15 yıldır hem engelleri hem rakiplerini aşıyor. Rakiplerin birbirini görmek yerine dokunarak ve hissederek yenmeyi hedeflediği para judo branşının başarılı isimlerinden Biçer'in yeni hedefi ise 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda tatamiye çıkmak. Görme engelli olarak judo yapan Biçer için minder, duyuların ve reflekslerin öne çıktığı bir mücadele alanı.

SAYISIZ MADALYA

Biçer, "Milli takım sporcusuyum. Judo dünyanın en zor sporu, görme engelli olup bu sporu yapmak ayrıca bir emek istiyor. Ailem bana çok destek oluyor. Kızlarımın özellikle 'Baba, nasılsın' demeleri bile yetiyor. Onların geleceğine katkı koymak için hırslanıyorum. Etrafıma rol model oluyorum" dedi. Biçer, "Engelliler kendilerini eve kapatmasın. Her şeye rağmen hayat devam ediyor" dedi. Biçer; Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası Seçmesi, IBSA Avrupa Takımlar Şampiyonası, Litvanya International VI Judo Tournament, IBSA Grand Prix- Antalya, IBSA Avrupa Judo Şampiyonası- Cagliari, IBSA Avrupa Takımlar Şampiyonası- Cagliari, IBSA Dünya Takımlar Şampiyonası- Bakü, Görme Engelliler Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası ve IBSA Avrupa Judo Şampiyonası-Tiflis'te ülkemizi temsil etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör