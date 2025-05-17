Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! 3 ile daha BİM kuruldu

Bölge İdare Mahkemelerinin Kurulması ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesi ile Vergi Mahkemesinin Kurulmasına İlişkin Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Antalya, Diyarbakır ve Kayseriye Bölge İdare Mahkemesi kuruldu.

Bölge İdare Mahkemeleri'nin yargı çevreleri

Antalya Bölge İdare Mahkemesi: Antalya, Burdur ve Isparta Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi: Diyarbakır, Batman, Elazığ, Mardin, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Muş Kayseri Bölge İdare Mahkemesi: Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat olarak belirlendi.

Ayrıca, vergi yargısının güçlendirilmesi amacıyla Diyarbakır 2. Vergi Mahkemesi de kuruldu. Söz konusu düzenlemelere ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BİM SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Karar ile birlikte 9 olan Bölge İdare Mahkemesi sayısının 12'ye yükseltildiğini ifade efen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımları kararlılıkla attıklarını dile getiren Bakan Tunç, "Yargının etkinliğini artıracak, idari ve vergi yargılamalarının daha makul sürede sonuçlanmasını sağlayacak, vatandaşlarımızın yargı mercilerine erişimini daha da kolaylaştıracak mahkemelerimizin yargı teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.