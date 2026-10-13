Karavanın su deposundan uyuşturucu çıktı! 213 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir operasyona imza atıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Ekim günü Şişli ilçesinde önceden belirlenen bir ikamet ile iki araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Adres ve karavanda yapılan detaylı aramalarda, daralı ağırlığı 51 kilogram olan katı-kristalize metamfetamin ile karavanın su deposundan daralı ağırlığı 162 kilogram olan sıvı metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda toplam 213 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı maddeye el konuldu. Operasyon kapsamında İran uyruklu Hassan Hajihosseinlou ile Irak uyruklu Araz Jalal Qasım yakalanarak gözaltına alındı. "Uyuşturu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.