Karavanların ve tekerlekli mobil evlerin fuarı kapılarını açtı

Birleşik Fuar AŞ (BİFAŞ) tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde 2'ncisi gerçekleştirilen ve geniş katılımcı yelpazesiyle turizm profesyonellerine, seyahat ve doğaseverlere son teknoloji ve tasarım ürünler sunan fuar başladı.

Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Kuzey Afrika başta olmak üzere profesyonel alıcıların ağırlanacağı Tiny Home Show (Modüler, Mobil, Prefabrik Ev ve Yapıları) ile Karavan Show Eurasia (Kamp, Karavan Ve Ekipmanları Alternatif Turizm Fuarı) fuarlarına, 50 hedef ülke ve bölgeden 40 bini aşkın katılımcı bekleniyor.

Fuarda, çelik, ahşap, konteyner villa evlerin yanı sıra motokaravan, çekme, van tipi, mobil hizmet ve ticari karavanlar ile seyahat römorkları gibi her türlü ürün ve hizmet sağlayıcısı yerini aldı.

Ayrıca fuarda, uzaktan kumandayla birkaç dakika içerisinde park etme kolaylığı sağlayan karavanlar ile Türkiye'de "ilk ve tek" olan karavanın dış kısmına doğru açılan ocak sistemleri olan karavanlar da görücüye çıktı.

Güçlendirilmiş çelik şase üzerine tamamı alüminyum gövde ile üretilmiş "Türkiye'de ilk Off-Road aile karavanı" ve "Türkiye'de tek olan DJ kabinli karavan", ilk defa Karavan Show Eurasia'da tanıtıldı.

"KARAVAN SHOW EURASİA, ULUSLARARASI FUARLAR STATÜSÜNE GİRDİ"

Fuarın açılışında konuşan BİFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, 1 Ekim'e kadar kapıları açık olacak fuarların, hem minimal yaşam konsepti hem de karavan tatilciliği konusunda turizm profesyonellerine geniş bir konsept sunacağını söyledi.

Karavan ve Tiny House hayatının son dönemlerde adeta bir yaşam felsefesi olduğunu ifade eden Vural, BİFAŞ Fuarcılık olarak doğal yaşam hayatını yaşamak isteyen herkese büyük bir organizasyon sunacaklarını belirtti.

Karavan Show Eurasia'nın uluslararası fuarlar statüsüne girdiğini bildiren Vural, yabancı alım heyetleriyle sektöre bir ivme kazandıracaklarını dile getirdi. Gelecek yıl, fuarın daha büyük bir alanda yapılacağını aktaran Vural, fuarın oluşumunda ve tanıtılmasında kendilerine destek olan paydaşlarına teşekkür etti.

İstanbul Fuar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Fora da fuarların sektöre ve özellikle düzenlendiği şehirlere sunduğu katkıya dikkati çekerek, şehirlerin ve fuarların arasında çok büyük bir etkileşim olduğunu söyledi.

Fuarların lideri konumda olan İstanbul'un tarihi, lokasyonu, sosyal ekonomik seviyesi ve nüfusu ile fuar organizasyonu düzenlenmesi için önemli bir konumda olduğuna işaret eden Fora, fuarların İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması, turizm potansiyelinin arttırılması ve ticaretinin geliştirilmesi için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

Fora, yönetim olarak salgın dönemini de fırsat bilerek İFM'yi yeni yatırımlarla geliştirdiklerini belirterek,"İFM'ye büyük ölçüde altyapı harcaması yaparak, güvenlik ve konforlu fuar alanlarından olmasını sağladık. Bu yıl 84 fuara ev sahipliği yaparak 300 salon kiralamasıyla rekor kırdık. Bu rakamlara katkısı olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"FUARIMIZ, GEÇEN YILA GÖRE 1,5 KAT BÜYÜDÜ"

BİFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karavan Show Eurasia'nın geçen yıl başladığını belirterek, fuarın bu yıl geçen yıla göre 1,5 kat büyüyerek yoluna devam ettiğini söyledi.

Fuarlara toplam 125 firma katıldığını bildiren Çetin, yaklaşık 28 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirdikleri fuarda birçok yeni ürünün görücüye çıktığını dile getirdi.

Özellikle yaşanan deprem felaketi sonrasında yeni yaşam şekline daha fazla ilgi gösterildiğini aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Tiny Home Show, geniş katılımcı yelpazesiyle yurt içi ve yurt dışından yatırımcılara, proje sahiplerine, işletmelere, mimarlara ve müteahhitlere en son teknoloji ve tasarım mobil ve modüler küçük ev çözümlerini sunacak daha büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Karavan Show Eurasia ise sektör profesyonellerini alıcı ve üretici ile tek çatı altında buluşturan bu eşsiz platform olurken, macera, mağara, akarsu, balon, eko, yayla, av turizmi gibi alternatif turizm firmaları ile iş birliklerini ve ticaret ivmesini arttırıyor olacak."