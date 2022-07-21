Haberler Yaşam Haberleri Karbonhidrat İçeren Besinler Hangileri? Karbonhidrat Hangi Besinlerde Bulunur Ve Ne İşe Yarar?
Giriş Tarihi: 21.7.2022 10:36 Son Güncelleme: 21.7.2022 10:36

Karbonhidrat İçeren Besinler Hangileri? Karbonhidrat Hangi Besinlerde Bulunur Ve Ne İşe Yarar?

Karbonhidrat yapı olarak doğada en çok bulunan doğal madde olup insan vücudunun besin ve enerji kaynağıdır. Yağ ve proteinle beraber beslenmenin büyük bölümüne sahip olan 3 makro besin türünden biridir. Günümüz dünyasında sık kullanımı karbonhidratlar konusunda her ne kadar ön yargılara sebep olsa da gereken ihtiyaç kadar kullanımı sağlıklı yaşam için gereklidir. İnternet kullanıcıları da en çok; “karbonhidrat içeren besinler hangileridir ve ne işe yarar” gibi sorularla araştırmalarda bulunmuştur.

Karbonhidrat İçeren Besinler Hangileri? Karbonhidrat Hangi Besinlerde Bulunur Ve Ne İşe Yarar?

Karbonhidrat içeren besinler hangileridir sorusuna kısaca cevap vermek gerekirse, genellikle tam tahıllar, kepekli ekmek, baklagiller, meyveler, sebzeler, şeker bulunur. Karbonhidratların içerisinde yararlı olduğu kadar zararlı olan besinler de vardır. Karbonhidrat alımı genel olarak yaşa, aktivite düzeyine ve metabolik sağlığa bağlı olarak değişiklik gösterir ve bunların kontrolü kişinin kendisi ya da uzmanlar tarafından sağlanmalıdır. Karbonhidratın fazla kullanımı vücutta hasarlara ve rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Yazımızda sizlerle karbonhidratlar hakkında birçok bilgi paylaşımında bulunduk. Yazımızı okuyarak bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Karbonhidrat Hangi Besinlerde Bulunur?

Şeker: Çikolata, beyaz ekmek, tatlılar, gazlı içeceklere eklenen şuruplar, ballar, nektarlar, süt gıdaları, meyveler ve sebzeler.

Nişasta: Yüksek nişasta oranına sahip ekmek, pirinç, patates, fasulye, kahvaltı gevrekleri, kepekli makarna ve tahıllar gün boyu yavaş salınan sabit enerji sağlarlar.

Lifler: Bitkisel yiyeceklerin hücre duvarında bulunan sindiremediğimiz bileşiklerdir. Sindirimi sistemini korumanın yanı sıra doygunluk sağlar ve enerji verir. B vitamini E vitamini ve çeşitli mineralleri içerir. İyi lif kaynakları arasında kabuklu sebzeler, fındık ve tohumlar, kepekli makarna – ekmek, tam tahıllar, fasulye – mercimek gibi bakliyatlar bulunur. Elma, patates, havuç, muz, yulaf, arpa gibi çözülebilir lifler ise kan şekerinin ve kolesterolün kontrol altına alınmasına yardımda bulunurlar.

Beslenmeye sağlıklı karbonhidratlar eklemenin bazı yolları ve çeşitleri vardır. Tam tahıllı gıdaların seçilmesi, meyve suyu yerine meyve tercih edilmesi, bakliyat tüketim oranının arttırılması sağlıklı karbonhidrat tüketimine yardımcı olan çeşitlerdir.

Karbonhidratlar Hangi Besinlerde Bulunur ve Ne İşe Yarar?

Karbonhidratlar, tüm canlılar için en önemli enerji kaynağı ve temel yapısal bileşenler durumundadır. Uzun süreli gıda depolama molekülleri, organizmalar ve hücreler için koruyucu zarlar, destek ve iskelet maddesi olarak işlev görmektedir.

Karbonhidratlar, yağ ve proteinler ile beslenmemizin temelini oluşturur. Sağlıklı karbonhidratlar, vücudumuzun büyük enerji ve besin kaynağıdır. Bağışıklık sisteminin desteklenmesi, üreme ve kanın pıhtılaşmasında rolü vardır. Uzmanlar günlük enerji miktarının %45 - 65'lik kısmını karbonhidratlardan alınması gerektiğini söylemektedir.

Sağlıklı karbonhidratlar arasında ilk başta işlenmemiş kepekli tahıllar, baklagiller, yüksek lifli yiyecekler, meyveler ve sebzeler bulunmaktadır. Bunlar arasında en faydalı olanlar ise tam buğday ya da çavdar ekmeği, fındık, avokado, yulaf, portakal ve bunun gibi besinlerdir.

Karbonhidratların bazıları ise insan sağlığına zararlı olabilir. Sağlıksız karbonhidrat içeren besinler arasında; beyaz ekmek, kızarmış patates, patlamış mısır, kurabiye, tatlı ve gazlı içecekler bulunmaktadır. Bu çeşit besinler ise aşırı kilo alımına, diyabet ve kalp hastalıklarına sebep olabilir.

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Karbonhidrat İçeren Besinler Hangileri? Karbonhidrat Hangi Besinlerde Bulunur Ve Ne İşe Yarar?
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