Karda evine dönüyordu donarak öldü

Giresun'un Tirebolu ilçesi Eymür köyünde karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekibi, yol kenarında hareketsiz yatan birisini fark edip durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri 80 yaşındaki Selahattin Vıcıl'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Vıcıl'ın en son Çarşamba günü köy merkezinden tuttuğu bir araçla köy sapağına kadar geldiği ancak kar yağışı nedeniyle aracının yolda kaldığı öğrenildi. Vıcıl'ın, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki evine yürüyerek gitmeye çalışırken hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.