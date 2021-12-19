Kardeş bunu yaparsa! Avukatı olan ağabeyi hem dosyayı takip etmedi, hem de icra gönderdi





Maaşından kesinti olunca durumu fark eden doktor Er, ne yapacağını şaşırdı. Geçen Eylül ayındaki duruşmada 'kesin boşanacağım' gözüyle bakan Doktor Er mahkemede eşi boşanmak istemeyince bir şok daha yaşadı. Polis olan eşi mahkemede "Ben kocamı seviyorum, boşanmak istemiyorum" deyince dava reddedildi. Tekrar dava açmak için aradan 3 yıl geçmesi gerektiğini öğrenen doktor Metin Er, "Hem maddi hem manevi olarak çok yıprandım. İnsanın kardeşi bunu yapar mı ? Normalde avukatlık ücreti olarak 10 bin liraymış, ben 40 bin liraya anlaştım. Ancak kendi ağabeyim beni mağdur edip, icra gönderdi" dedi.