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Giriş Tarihi: 7.1.2025 23:23 Son Güncelleme: 7.1.2025 23:34

Kardeş cinayetinde 20 yıl hapis

İşlemiş olduğu "Kardeşini kasten öldürmek" suçundan, hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezasıyla aranan T.Ç (28) Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kandıra'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Kardeş cinayetinde 20 yıl hapis

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Kardeşini Kasten Öldürmek suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç. (28), 6 Ocak 2025 tarihinde Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan hükümlü, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. T.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Kandıra Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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Kardeş cinayetinde 20 yıl hapis
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