Kardeş cinayetinde 20 yıl hapis

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Kardeşini Kasten Öldürmek suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç. (28), 6 Ocak 2025 tarihinde Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan hükümlü, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. T.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Kandıra Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.