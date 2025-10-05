Haberler Yaşam Haberleri Kardeş kavgasında kan döküldü: Abisini acımasızca öldürdü!
Giriş Tarihi: 5.10.2025 17:48

Gaziantep’te, Mehmet Tüzel (45) tartıştığı kardeşi Yaşar Tüzel (40) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ağabeyinin ölümüne neden olan Yaşar Tüzel gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA
Kardeş kavgasında kan döküldü: Abisini acımasızca öldürdü!

Olay, öğleden sonra Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Yaşar Tüzel ile ağabeyi Mehmet Tüzel arasında evlerinin önünde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

AĞIR YARALANAN ABİ KURTARILMADI

Kavga sırasında Yaşar Tüzel, yanındaki maket bıçağıyla ağabeyini boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan Mehmet Tüzel ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ağabeyinin ölümüne neden olan Yaşar Tüzel gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

