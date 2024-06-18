Kardeşi, öldükten bir gün sonra arabasını çaldı

Konya'nın Merkez Meram ilçesi Ateşbaz Veli Mahallesi Ateşbaz Veli Camiinde imam hatip olarak görev yapan Abdulkadir Acar, bir yıldır eşiyle boşanma aşamasındaydı. Son dönemde de sorunlar yaşayan Acar 8 Haziran günü görev yaptığı camii de tüfekle yaşamına son verdi.

KARDEŞİ ÖLDÜKTEN BİR GÜN SONRA ARABASINI ÇALDI

Acar'ın kayınvalidesi Ayşe A., (62) kendi adına kayıtlı olan ancak vefat eden damadının kullandığı park halindeki otomobilin çalındığı yönünde 9 Haziran günü polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine çalışma yapan polis, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis, yüzünü gizlemeye çalışan şüphelinin ölen imam hatibin ağabeyi Abdullah Acar olduğunu belirledi.

DÜZ KONTAK YAPMIŞ

Acar polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Park halinde bulunan otomobilin kapı açma kolunun kırılıp, düz kontak yapılarak çalındığı, aracın teybinin söküldüğü ve araca zarar verildiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Acar çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.