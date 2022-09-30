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Giriş Tarihi: 30.9.2022 12:04

Kardeşini öldürüp, intihar süsü vermişti! İfadesi ortaya çıktı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, tabanca ile intihar ettiği öne sürülen Münir Koç'u  (46) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan ağabeyi Tünür Koç'un (48)  savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Kardeşini öldürdüğünü kabul etmeyen Tünür Koç'un ifadesinde, "Bir el silah sesi duydum. Daha sonra kardeşim 'dünya fani, ölüm ani' şeklinde bağırdı.

DHA
Kardeşini öldürüp, intihar süsü vermişti! İfadesi ortaya çıktı

Olay, 21 Eylül'de saat 00.15 sıralarında Köyceğiz'in Kavakarası Mahallesi'nde meydana geldi. Münir Koç'un yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne intihar ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince öldüğü belirlenen Koç'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu Münir Koç'un ağabeyi Tünür Koç tarafından aile içi anlaşmazlık sonucunda öldürüldüğü ve olaya intihar izlenimi verildiğini ortaya çıkardı.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Tünür Koç'un ifadesi ortaya çıktı. Kardeşini öldürdüğünü kabul etmeyen Koç, ifadesinde, "İşletmesi için anlaştığım kahvehanenin 2 aylık bedelini ödemek için Dudu Y.'nin evine gittim. Dudu ile evlerinin balkonunun önünde konuşuyorduk. Bu sırada bir el silah sesi duydum. Daha sonra kardeşim 'dünya fani, ölüm ani' şeklinde bağırdı. Ardından bir el daha silah sesi geldi. Koşarak silah sesinin geldiği yöne doğru gittim. Dudu da arkamdan geliyordu. Olay yerine gittim diz çöktüm. 'Ne yaptın kardeşim' dedim. Kalbini dinledim, ambulansı aradım ancak tam konuşamadım. Dudu telefonu elimden alarak adresi tarif etti. Sonrasında ağabeyim Ömer Koç geldi. O sırada silah Münir'in sağ elindeydi. Ucu yere doğru bakıyordu. Kabzası ise avucunun içindeydi. Münir'in yanında veya üzerinde daha önceden silah görmemiştim ancak bıçak taşıdığını bilirim" dediği öğrenildi.

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Kardeşini öldürüp, intihar süsü vermişti! İfadesi ortaya çıktı
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