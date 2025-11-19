Kardeşini pompalı tüfekle katletmişti: cani kardeş için istenen ceza belli oldu!

ARACINA BİNİP, GİDEN KARDEŞİNE 5 EL ATEŞ ETMİŞ

Olaydan bir gece önce kendi aracını, bitişiğinde oturan kardeşinin evinin önüne, aracını çıkarmasını engelleyecek şekilde park eden Muhammet Zeytin'in, mirastan kalan parasını getirmeden aracını çekmeyeceğini söylediği, bunun üzerine Hızır Zeytin'in, 'Burada kan akacak' diyerek kendi aracının yanına geçtiği iddianamede belirtildi. İddianamede; Muhammet Zeytin'in ateşe hazır haldeki tüfeğiyle evden dışarı çıktığı da kaydedildi. Kardeşinin oğlu, eşi, diğer kardeşi İ.H.Z. ve kardeşine siper olan annesi H.Z.'ye rağmen aracına binerek uzaklaşmak isteyen Hızır Zeytin'e peş peşe 5 el ateş eden Muhammet Zeytin'in kaçarak, ormana saklandığı da iddianamede yer aldı.