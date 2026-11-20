Türk basınının duayen isimlerinden gazeteci Öcal Uluç, 89 yaşında hayatını kaybetti. 1937'de Balıkesir
'in Manyas ilçesinde dünyaya gelen Uluç; Tercüman, Güneş ve Türkiye gazetelerinde görev yaptı. Spor gazeteciliğinin deneyimli isimlerinden olan Uluç, SABAH Gazetesi yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un ağabeyiydi. Öcal Uluç, kardeşinin vefat ettiği 20 Kasım 2022 tarihinin yıldönümünde, bugün Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Urla Güvendik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.