Kardeşlerim canlı izle | ATV canlı yayın ekranı ile Kardeşlerim 68. bölüm canlı izle

Kardeşlerim 68. bölüm canlı izle ekranı üzerinden fenomen dizinin bu haftaki bölümü ekranlara gelecek. Her hafta ayrı bir dramın ekranlara taşındığı dizi, reytinglerde hep en üstleri oynuyor. Seyirciler de Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle araştırmasını yaparak bu drama ve heyecana ortak olmak istiyor. İşte Kardeşlerim canlı izle ekranı
KARDEŞLERİM SON BÖLÜM NE OLDU?
Kulüpte zehirlenenler apar topar hastaneye kaldırılırken, Emel yetimhanede kalmak konusunda kararlıdır. Akif yüzünden kulüpte yaşananlar, Ahmet'in sabrını iyice taşırırken; Ataman Koleji'ne gelen sürpriz misafir, tüm çocukları yeni bir proje ödevinde daha bir araya getirir. Akif, Nebahat ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Ömer'in çaresiz haliyle bir kez daha yüzleşen Sevgi, radikal bir karar alır.
KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?
Sevgi'yi depoda rehin tutmakta kararlı olan Şevval, büyük bir gerginlik yaşarken, mahallede hiç iş yapamaz halde olan Şengül ve Gönül, çaresizce ne yapacaklarını düşünmektedirler. Ahmet, Akif'in kurnaz oyununa darbe vurmak için büyük bir fırsat yakalarken, Berk ve Sarp kendi aralarında bir iddiaya girerler. Ahmetlerin evinde yapılan barbekü partisinde çocuklar arasındaki ipler iyice gerilirken, Akif'in yaptığı hamle, herkesi şoka uğratır.
KARDEŞLERİM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?
Kardeşlerim 69. bölüm fragmanı izle ekranı, fragman yayımlandığı gibi paylaşılacak.
KARDEŞLERİM OYUNCULARI
Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Nazlı Çetin (Leyla), Berk Ali Çatal (Tolga)