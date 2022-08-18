Kardeşlerim dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV’nin rekortmen dizisi Kardeşlerim 3. sezon yayın tarihi açıklandı mı?

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yönetmenliğini ise Serkan Birinci'nin üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni Kardeşlerim dizisi, nefes kesen bir sezon finali bölümüyle ekranlara ara vermişti. Cumartesi akşamlarına damgasını vuran Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Kadrosunda Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak, Ahu Yağtu ve Celil Nalçakan gibi isimlerin yer aldığı dizi, 3. sezon için sete çıktı. Setten gelen ilk karenin ardından dizinin sıkı tajkipçileri, ''Kardeşlerim dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Kardeşlerim dizisi 3. sezon tarihi…
Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin izlenme rekorları kıran Kardeşlerim dizisi, 3. sezon için sete çıktı.
Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu için geri sayım başlarken ilk çekim gününden paylaşılan kareler dizinin fanlarını da heyecanlandırdı. Nefes kesen sezon finalinin ardından tüm gözler 3. sezonda yaşanacaklara odaklanırken yayınlanan fotoğraflar beklentiyi de artırdı.
Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu, Eylül ayında başlayacak. Ancak cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin yeni sezon tarihi tam olarak netleşmedi. Dizinin yeni sezon tarihi açıklandığında haberimize eklenecektir.
Tek dertleri hayat mücadelesi olan Kardeşlerim dizisinin kadrosuna eklenen sürpriz isimler ve gerilim dozu yüksek yepyeni gelişmelerle devam edecek.