Haberler Yaşam Haberleri Kardeşlerim dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV’nin rekortmen dizisi Kardeşlerim 3. sezon yayın tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.8.2022 13:41

Kardeşlerim dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV’nin rekortmen dizisi Kardeşlerim 3. sezon yayın tarihi açıklandı mı?

ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Nefes kesen sezon finaliyle seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran Kardeşlerim dizisi, 3. sezon için çekimlere başladı. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran gibi genç yeteneklerin yer aldığı dizi setinden ilk kare de geldi. Bu gelişme sonrası dizinin hayranları, ‘’Kardeşlerim dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kardeşlerim dizisi 3. sezon yayın tarihi açıklandı mı? İşte detaylar…

Kardeşlerim dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV’nin rekortmen dizisi Kardeşlerim 3. sezon yayın tarihi açıklandı mı?

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yönetmenliğini ise Serkan Birinci'nin üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni Kardeşlerim dizisi, nefes kesen bir sezon finali bölümüyle ekranlara ara vermişti. Cumartesi akşamlarına damgasını vuran Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Kadrosunda Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak, Ahu Yağtu ve Celil Nalçakan gibi isimlerin yer aldığı dizi, 3. sezon için sete çıktı. Setten gelen ilk karenin ardından dizinin sıkı tajkipçileri, ''Kardeşlerim dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Kardeşlerim dizisi 3. sezon tarihi…

KARDEŞLERİM DİZİSİ YENİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin izlenme rekorları kıran Kardeşlerim dizisi, 3. sezon için sete çıktı.

Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu için geri sayım başlarken ilk çekim gününden paylaşılan kareler dizinin fanlarını da heyecanlandırdı. Nefes kesen sezon finalinin ardından tüm gözler 3. sezonda yaşanacaklara odaklanırken yayınlanan fotoğraflar beklentiyi de artırdı.

KARDEŞLERİM DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu, Eylül ayında başlayacak. Ancak cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin yeni sezon tarihi tam olarak netleşmedi. Dizinin yeni sezon tarihi açıklandığında haberimize eklenecektir.

Tek dertleri hayat mücadelesi olan Kardeşlerim dizisinin kadrosuna eklenen sürpriz isimler ve gerilim dozu yüksek yepyeni gelişmelerle devam edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kardeşlerim dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV’nin rekortmen dizisi Kardeşlerim 3. sezon yayın tarihi açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA