Haberler Yaşam Haberleri Kargo gemisi Çanakkale Boğazı'nda arıza yaptı
Giriş Tarihi: 15.1.2023 10:57

Kargo gemisi Çanakkale Boğazı'nda arıza yaptı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 100 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı "Chona" isimli kargo gemisi, 1915 Çanakkale Köprüsü açıklarında makine arızası yaptı. Gemi römorkör refakati eşliğinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek, demirletildi.

İHA
Kargo gemisi Çanakkale Boğazı’nda arıza yaptı
İzmir'in Aliağa Limanı'ndan Bursa'nın Gemlik Limanı'na giden, 100 metre uzunluğunda ve 2 bin 926 groston ağırlığındaki "Chona" isimli kargo gemisi, boğaz geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü açıklarında makineleri arızalandı.

Gemi kaptanı durumu telsiz ile Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-15' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Makine arızası yapan gemi römorkör refakati eşliğinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek, demirletildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'ndan sonra Ali Babacan da 6'lı masaya rest çekti: Her parti kendi yoluna...
Altılı masanın 'kaos' vaadinde yeni perde! Kılıçdaroğlu çok tartışılan sözlerle ilgili konuştu: Doğru, kriz çıkar
Babacan'ın BAYKAR'ı hedef alan iftiralarına Haluk Bayraktar'dan çok net cevap: Dünyada böyle bir firma bulamazsınız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kutlu ana
İyi Parti’deki kavganın şifreleri
SON DAKİKA! Gültekin Uysal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açık destek
Erdoğan, sivilliğinin zekâtını verse...
Manyak mısınız?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kargo gemisi Çanakkale Boğazı'nda arıza yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA