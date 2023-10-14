Haberler Yaşam Haberleri Kargo kamyonuyla otomobil çarpıştı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 14.10.2023 22:08 Son Güncelleme: 14.10.2023 22:18

Kargo kamyonuyla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Bilecik’te seyir halinde olan 59 yaşındaki Zeki Samet’in kullandığı kargo yüklü kamyon ile karşı yönden gelen 32 yaşındaki Mustafa Saçkesici’nin kullandığı otomobil çarpıştı. Feci kazada hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Remzi YILMAZ
Kargo kamyonuyla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Bilecik Vezirhan karayolu Gülümbe rampasında Zeki Samet'in kullandığı kargo yüklü kamyon, karşı şeritten gelen Mustafa Saçkesici'nin kullandığı otomobile çarpıştı. Kaza sonrası karayolu adeta savaş alanına döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri ile birlikte Jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Saçkesici kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Saçkesici, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Zeki Samet Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kargo kamyonuyla otomobil çarpıştı: 1 ölü
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