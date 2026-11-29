Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Zeytınburnu'nda 11 Ocak 2026'de bir sitede Çinli iş insanı J.H.'nin gönderilen kargo paketini açmasının ardından meydana gelen patlamada yaralanmasına ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, tutuklu sanık Muhammet K.'nın, 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'patlayıcı ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' suçlarından toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, sanıklar Arjin A. ile Sipan H.'nin ise suç işlediklerine dair somut delil olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.