Haberler Yaşam Haberleri Kargocu kılığına eve girip cinayet işleyen zanlı Tokat'da yakalandı
Giriş Tarihi: 3.5.2023 00:18 Son Güncelleme: 3.5.2023 01:00

Kargocu kılığına eve girip cinayet işleyen zanlı Tokat'da yakalandı

Kocaeli  Gebe ilçesinde kargocu kılığında kapısına gittiği Serkan K.,'ya, kapıyı açar açmaz 5 el ateş ederek öldüren ve olay yerinden kaçan zanlı S.Y., Kocaeli polisinin çalışması sonucu  Tokat'da yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Kargocu kılığına eve girip cinayet işleyen zanlı Tokat’da yakalandı

Kocaeli Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesinde yaşanan olayda, kargocu kılığına giren bir kişi, Serkan K.'nın evine giderek kapıyı çaldı. Kapı açılır açılmaz yanında getirdiği tabanca ile ateş açtı. Serkan K.,'ya 5 el ateş ederek ağır yaralayan zanlı, olay yeirne geldiği motosikletle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine kısa sürede polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Serkan K. kaldırılıdığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Serkan K., hayatını kaybetti

TOKAT'TA YAKALANDI

Olayla ilgili olazrak çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenli kameraları ile mobese incelemeleri sonucu, olayı gerçekleştiren kişinin S.Y., olduğunu, olay sonrası Tokat'a kaçtığını tespit etti. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen Kocaeli polisi, zanlıyı Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ile birlikte yakaladı. S.Y.,'nin tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi ve sorgusunun ardından adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.

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Kargocu kılığına eve girip cinayet işleyen zanlı Tokat'da yakalandı
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