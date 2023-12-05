Karı-kocanın TikTok oyunu hapiste bitti

İstanbul'da Hatice T. ve kocası Emrah T., tanımadıkları genç kadınların fotoğraflarını ele geçirip TikTok'ta müstehcen yayınlarda kullanarak para kazandıkları iddiasıyla tutuklandı.Başakşehir'de ikamet eden üniversiteli Simge Ş., fotoğrafının Tiktok'ta müstehcen yayın yapan bir kanalda profil fotoğrafı olarak kullanıldığını öğrenince profil sahibine mesaj atarak bunu kaldırmasını istedi. Ancak hakaret ve küfür dolu karşılık alınca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturmayla profilin, Beylikdüzü'de yaşayan Emrah T. ve Hatice T. çiftine ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan çiftin 3 adet telefonuna ve birçok dijital materyale el konuldu. İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvarı bilirkişi raporu hazırladı.46 sayfalık raporda, telefonlardan mağdur Simge Ş. ve onlarca farklı kadına ait yüzlerce fotoğraf, data verilerine ulaşıldı. Pornografik video ve fotoğraflardan oluşan 18 bin WhatsApp yazışması da raporda yer aldı. Karı-kocanın, TikTok ve WhatsApp'ta onlarca kadının fotoğrafını profil fotoğrafı olarak kullandığı, Hatice T.'nin bazıları TikTok'ta bazıları ise yönlendirme sonucu WhatsApp'ta erkeklerle para karşılığı müstehcen yayınlar yaptığı ortaya çıktı. Çiftin banka hesaplarında 1500 sayfa hesap hareketi olduğu saptandı. Çiftin onlarca kadını mağdur ederek 3 yıldır bu yöntemle para kazandıkları belirlendi.Hatice T., "Ev hanımıyım. Uygun sitelerde müstehcen yayınlar yapıyorum. Karşılığında erkeklerden farklı miktarlarda paralar talep ediyorum. Eşim işten ayrıldığı için yaklaşık 3 yıldır bu yöntemle para kazanıyorum. Ben yayındayken kendisi çocuklarımla ilgileniyor. Pişmanım" dedi. Şüpheli Emrah T. ise eşini doğruladı. Simge Ş.'ye hakaret içeren sözler söylediğini itiraf ederek pişman olduğunu kaydetti. Emrah T. ve Hatice T. "müstehcenlik" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" suçlarından tutuklandı.