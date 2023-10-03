Karın ağrısı ile gitti! Kurtarılamadı

Kocaeli'nin Körfez İlçesinde oturan ve bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Sabri Tekmil, işten eve geldikten bir süre sonra aniden rahatsızlandı. Şiddetli karın ağırısı ile Körfez Devlet Hastanesi'ne giden genç adama, ağrıları nedeniyle iğne yapıldı. Ancak, yapılan ağrı kesicisi iğne sonrası, Tekmil'in durumu daha da kötüye gitti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan iğne sonrası durumu daha da kötüye giden ve fenalaşan evli ve 2 çocuk babası Tekmil, hemen Gebze'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Kaldırıldığı özel hastanede yoğun bakıma alınan Tekmil, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tekmil'in cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapıldıktan sonra ailesine teslim edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.