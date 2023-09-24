Karın ağrısı ve gebelik şüphesiyle gitti, karnından 4,5 kilo kitle çıktı

Konya'da 43 yaşındaki N.Ü. isimli kadın, karın ağrısı, şişlik ve gebelik şikâyetiyle Konya Farabi Hastanesine başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda karın kısmında 25 santimetre büyüklüğünde bir kitle olduğu tespit edildi. N.Ü. için hemen ameliyat kararı alındı. 5 saat süren başarılı ameliyat sonucu kitle çıkartılarak, genç kadın sağlığına kavuştu.

OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatih Yağbasan, "Bilindiği üzere miyomlar rahim düz kasından gelişen iyi huylu tümörlerdir ve çoğu zaman semptom vermeden çok hızlı büyüyebilir. Hastamız bize geldiğinde karnında 6 aylık çocuk büyüklüğünde bir şişliği vardı. Yapılan ultrason teknikleri sonucunda yaklaşık 25 santimetre büyüklüğünde miyom kitlesinin rahim arkasında oluştuğunu, bununda karın içini doldurduğunu tespit ettik. Bu tür kitlelerin kötü huylu olabileceğini düşünüp yumurtalık ve rahimle beraber çıkarılmasına karar verdik. Ameliyata Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Metin Belviranlı, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Akın Yolaş hocalarımızla beraber herhangi bir dış organa zarar vermeden cerrahi operasyonu başarılı bir şekilde tamamladık" dedi.

Op. Dr. Yağbasan, "Bu tarz ameliyatlarda önemli olan diğer organlara bağırsak üreten dediğimiz böbrekle mesane arasındaki idrar yolunu sağlayan organların yapışık olma ve zedelenme ihtimali çok fazla olabilir. Çünkü bu tür kitleler batın içerisine pelvis kemikten hemen hemen kostaya kadar kaburgaya ulaşan lezyonlar olduğu için cerrahisi önemlidir" diye konuştu.