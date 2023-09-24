Haberler Yaşam Haberleri Karın ağrısı ve gebelik şüphesiyle gitti, karnından 4,5 kilo kitle çıktı
Giriş Tarihi: 24.9.2023 14:11 Son Güncelleme: 24.9.2023 14:42

Karın ağrısı ve gebelik şüphesiyle gitti, karnından 4,5 kilo kitle çıktı

Konya’da karın ağrısı, şişlik ve gebelik şüphesiyle hastaneye başvuran 43 yaşındaki kadının karnından 4,5 kilo ağırlığında kitle çıkartıldı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Karın ağrısı ve gebelik şüphesiyle gitti, karnından 4,5 kilo kitle çıktı

Konya'da 43 yaşındaki N.Ü. isimli kadın, karın ağrısı, şişlik ve gebelik şikâyetiyle Konya Farabi Hastanesine başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda karın kısmında 25 santimetre büyüklüğünde bir kitle olduğu tespit edildi. N.Ü. için hemen ameliyat kararı alındı. 5 saat süren başarılı ameliyat sonucu kitle çıkartılarak, genç kadın sağlığına kavuştu.

OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatih Yağbasan, "Bilindiği üzere miyomlar rahim düz kasından gelişen iyi huylu tümörlerdir ve çoğu zaman semptom vermeden çok hızlı büyüyebilir. Hastamız bize geldiğinde karnında 6 aylık çocuk büyüklüğünde bir şişliği vardı. Yapılan ultrason teknikleri sonucunda yaklaşık 25 santimetre büyüklüğünde miyom kitlesinin rahim arkasında oluştuğunu, bununda karın içini doldurduğunu tespit ettik. Bu tür kitlelerin kötü huylu olabileceğini düşünüp yumurtalık ve rahimle beraber çıkarılmasına karar verdik. Ameliyata Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Metin Belviranlı, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Akın Yolaş hocalarımızla beraber herhangi bir dış organa zarar vermeden cerrahi operasyonu başarılı bir şekilde tamamladık" dedi.

Op. Dr. Yağbasan, "Bu tarz ameliyatlarda önemli olan diğer organlara bağırsak üreten dediğimiz böbrekle mesane arasındaki idrar yolunu sağlayan organların yapışık olma ve zedelenme ihtimali çok fazla olabilir. Çünkü bu tür kitleler batın içerisine pelvis kemikten hemen hemen kostaya kadar kaburgaya ulaşan lezyonlar olduğu için cerrahisi önemlidir" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Sınıf geçmeden yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan…
Elazığ’da petrol heyecanı
Aileme Şükran borçluyum
Başkan Erdoğan parkeye indi: Masada, sahada, sporda mücadeleye devam!
İlber Ortaylı’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: CHP beni ilgilendirmiyor… Mecbur muyuz!
CHP milletvekili Tanrıkulu'ndan ezan gafı: Eğer beklemezsem haber olacağım
CHP’de ‘siyaset yaptırmayalım’ çağrısı
Hollanda'da Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Peki niye paraların üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi yok?
ARKADAŞINA GÖNDER
Karın ağrısı ve gebelik şüphesiyle gitti, karnından 4,5 kilo kitle çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA