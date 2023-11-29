Karısı tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuzlar Mahallesi Lokman Caddesi üzerinden bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda; Y.Ç. ile eşi E.N.Ç arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.N.Ç. eşi Y.Ç'yi bıçakla karnından yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Y.Ç.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. Y.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, E.N.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.