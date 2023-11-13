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Giriş Tarihi: 13.11.2023

Karısı ve 3 oğlunu katledip kendini vurdu

İstanbul Beyoğlu’nda dün akşam bir aile faciası yaşandı. Karısı ve 3 oğlunu kurşun yağdırarak öldüren şahıs ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Karısı ve 3 oğlunu katledip kendini vurdu
İstanbul, Beyoğlu'nda karısı ve 3 çocuğunu katleden şahıs ardından intihara kalkıştı. Korkunç olay dün saat 18.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi, Yokuşbaşı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Bir süredir işsiz olan ve psikolojik sorunları bulunduğu tahmin edilen Özgür Nayman (33) ile eşi Sevilay Nayman arasında yaşanan tartışma ve ardından gelen silah seslerini duyan komşuları polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, kan gölüne dönen evde Sevilay Nayman (40) ile çocukları Hezdar Alaz Nayman (7) ve Özgür Buğra Nayman'ın (9) ve Çınar Ali Nayman'ın cansız bedenleriyle karşılaştı.



KATİL BABA HASTANEDE
Karısı ve 3 oğlunu öldürdüğü silahla kendi kafasına ateş ettiği belirlenen ve ağır yaralı olarak bulunan Özgür Nayman ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Mahalle sakinleri ve polis ekipleri, çiftin yakınlarını sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı. Tedbir amacıyla olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Sevilay Nayman ve 3 çocuğunun cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



İNTİHAR NOTU PAYLAŞMIŞ
Özgür Nayman'ın ailesini öldürdükten sonra intihar edeceği bilgisini sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Nayman, paylaşımda, "Bu kararı almamda tek bir sebep veya neden veyahut da tek bir kişi yok. Çok sıkıldım her şeyden. Anlamsız geliyor artık. Eninde sonunda öleceğim. Ha bugün ha yarın. Eşimi ve çocuklarımı da çok sevdiğim için onları da bu yalan dünyadan kurtarmak istiyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

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Karısı ve 3 oğlunu katledip kendini vurdu
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