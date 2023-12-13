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Giriş Tarihi: 13.12.2023 16:16 Son Güncelleme: 13.12.2023 16:17

Karısına kızdı yalnız yaşadığı evi ateşe verip yaktı

İstanbul Kağıthane’de iddiaya göre karısına kızdığı belirtilen Çetin B. yalnız yaşadığı evi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Karısına kızdı yalnız yaşadığı evi ateşe verip yaktı

Olay, saat 12.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi, Bengisu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı idda edilen Çetin B. eşine sürekli şiddet uyguladığı için, eşi iki yıl önce evden ayrılarak kardeşi ile yaşamaya başladı. Çetin B. eşi ile telefonda tartıştıktan sonra yalnız yaşadığı evi ateşe verdi. Evden dumanların yükseldiğini gören komşular itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis evi ateşe veren Çetin B.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

KAYINBİRADER SIDDIK, "ABLAMIN HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞU İÇİN YANINDAN ALDIK"

Evi ateşe veren Çetin B.'nin kayınbiraderi Sıddık, "Eniştem evi yakmış, kafası iyi değil, akli dengesi biraz bozuk. Şimdi polis içeri aldı. Arada bir evi yakıyor, birilerine zarar vermeye kalkıyor. Ne olacak bilmiyoruz. Kendisi burada yaşıyor, ablam benimle kalıyor. Şu an yaralı yok ama binaya zarar verdi" dedi.

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Karısına kızdı yalnız yaşadığı evi ateşe verip yaktı
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