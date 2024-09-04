Haberler Yaşam Haberleri Karısını 64 yaşındaki dostuyla yatakta basmıştı! Dehşet saçan koca tutuklandı
Giriş Tarihi: 4.9.2024 20:38 Son Güncelleme: 4.9.2024 21:24

Karısını 64 yaşındaki dostuyla yatakta basmıştı! Dehşet saçan koca tutuklandı

Muğla Akyaka Mahallesinde 63 yaşındaki M.Ş., kendi evinde 55 yaşındaki karısı ile aile dostu olan 64 yaşındaki M.G.A.'yı cinsel münasebet esnasında yakaladı. Gördükleri karşısında şok geçiren M.Ş., M.G.A.'yı tüfekle kalçasından tüfekle vurdu. Olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli M.Ş., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Karısını 64 yaşındaki dostuyla yatakta basmıştı! Dehşet saçan koca tutuklandı

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesinde 63 yaşındaki M.Ş., kendi evinde 55 yaşındaki karısı ile aile dostu olan 64 yaşındaki M.G.A.'yı cinsel münasebet esnasında yakaladı. Bunun üzerine şok geçiren M.Ş., M.G.A.'yı av tüfeğiyle kalçasından vurarak yaraladı.

Yaralanan M.G.A., MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan M.G.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli M.Ş., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Karısını 64 yaşındaki dostuyla yatakta basmıştı! Dehşet saçan koca tutuklandı
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