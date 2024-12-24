Karlıova’da trafik kazası: 2 ölü, 17 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Bingöl-Erzurum kara yolu Karlıova ilçesi Kümbet köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Osman Zeki Tuncel (26) ve eşi Emine Tuncel'in (20) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 17 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vali Usta, açıklamasında şunları söyledi: "Dün, Çayeli-Mersin seferini yapan bir seyahat firmasına ait otobüs, Karlıova yakınlarındaki Kümbet mevkiinde aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yan yattı. Kazada, otobüste bulunan 23 yolcudan biri olay yerinde otobüsün altında kalarak vefat etti. Diğer yolcu ise Karlıova Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 2 yolcumuzun hayatını kaybettiği kazada, geri kalan 17 yaralı ise Karlıova ve Bingöl Devlet Hastanelerine sevk edildi. Gece Bingöl'e 16 yaralı geldi. Bingöl Devlet Hastanemize gelen yaralılardan biri de kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştı. Şu anda hastanemizde 17 yaralı bulunmakta. Yaralılardan 6'sı taburcu oldu, 2'si de biraz sonra taburcu olacak. Geriye kalan 9 yaralı tedavi altına alınmış durumda. Yaralılarımızın hayati tehlikeleri bulunmamakta ve doktorlarımız tarafından gerekli müdahaleler yapıldı. Bu vesileyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte, yolcularımıza ve şoförlerimize uyarıda bulunan Vali Usta, "Gizli buzlanma ile karşı karşıyayız. Özellikle Erzurum-Bingöl arasındaki yol hayati tehlike arz eden bölümler içeriyor. Otobüs şoförleri ve özel araç sahiplerinin çok dikkatli olmalarını istiyorum" dedi.

Kazaya dair detaylar da paylaşan Vali Usta, "Yeni pratisyen hekim doktor arkadaşımız ve eşi Elazığlıydı ve ikisi de kazada hayatını kaybetti. Erkek doktor arkadaşımızın eşi, öğretmen olup şu anda görev yapmamaktaydı. Bu üzücü olayda genç yaşta kaybettiğimiz iki pırıl pırıl insanımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve eğitim camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.