Karnaval yolunda feci kaza: Gamze öldü, sevgilisi ağır yaralandı!

Kaza, saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Sevgilisi Gamze Nur Sıkar ile Portakal Çiçeği Karnavalı için Merkez Park'a gitmek için yola çıkan Faruk Alagöz'ün kullandığı motosiklet, Beytullah T.'nin (54) kullandığı özel halk otobüsüyle çarpıştı. Sıkar, otobüsün altında metrelerce sürüklendi.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Gamze Nur Sıkar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Alagöz ise ambulansla hastaneye götürüldü. Otobüs şoförü Beytullah S. de gözaltına alındı.