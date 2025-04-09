Karnaval yolunda feci kaza: Gamze öldü, sevgilisi ağır yaralandı!

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Gamze Nur Sıkar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Alagöz ise ambulansla hastaneye götürüldü. Otobüs şoförü Beytullah S. de gözaltına alındı.