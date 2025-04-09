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Giriş Tarihi: 9.4.2025 17:43

Karnaval yolunda feci kaza: Gamze öldü, sevgilisi ağır yaralandı!

Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı'na gitmek için yola çıkan Faruk Alagöz’ün kullandığı motosiklet halk otobüsüyle çarpıştı. Meydana gelen kazada Alagöz’ün sevgilisi feci şekilde can verirken, kendisi ağır yaralandı. Öte yandan otobüs şoförü gözaltına alındı.

DHA
Karnaval yolunda feci kaza: Gamze öldü, sevgilisi ağır yaralandı!

Kaza, saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Sevgilisi Gamze Nur Sıkar ile Portakal Çiçeği Karnavalı için Merkez Park'a gitmek için yola çıkan Faruk Alagöz'ün kullandığı motosiklet, Beytullah T.'nin (54) kullandığı özel halk otobüsüyle çarpıştı. Sıkar, otobüsün altında metrelerce sürüklendi.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Gamze Nur Sıkar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Alagöz ise ambulansla hastaneye götürüldü. Otobüs şoförü Beytullah S. de gözaltına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kaza yerindeki incelemenin ardından Gamze Nur Sıkar'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Tedaviye alınan Faruk Alagöz'ün ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Karnaval yolunda feci kaza: Gamze öldü, sevgilisi ağır yaralandı!
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