Karnavalda ‘Portakallı Lezzetler Yarışması’

Adana'da devam eden 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Portakallı Lezzetler Yarışması" gerçekleştirildi. Yüreğir ilçesinde bir otelde düzenlenen yarışmada "tatlı- pasta", "soğuk-sıcak yemekler" ve "yöresel Adana mutfağı" kategorilerinde yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Yarışmaya katılan şeflerin kentin önemli tarım ürünlerinden narenciyeyle hazırladığı yiyecekler, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Değerlendirmenin ardından dereceye giren şeflere ödülleri verildi.

Etkinlikte, Almanya'dan gelen ABD Hava Kuvvetleri'nin "Avrupa Bandosu" da konser verdi. Karnavalın açılış toplantısı ise Adana Müze Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Karnaval kapsamında 15 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan "Hâlâ Yaşıyorum" adlı sergi Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda açıldı. Sergide, Filistin davasına vurgu yapan 15 sanatçının resim, fotoğraf, tasarım ve seramikten oluşan 26 eseri yer aldı.

Küratörlüğünü program yapımcısı ve köşe yazarı Samed Karagöz'ün üstlendiği sergi, 13 Nisan'a kadar sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek. Karagöz, serginin ilk kez karnavalı kapsamında görücüye çıktığını söyledi. Sanatçılar hakkında bilgi veren Karagöz, "Bunlar, farklı disiplinlerde üretim yapan sanatçılar. Sanatçılarımızın ortak özelliği, hepsinin Filistinli olması" dedi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Görsellik itibarıyla Akdeniz baharının coşkuyla yaşandığı bir dönemdeyiz. 200'ü aşkın etkinlik gerçekleşecek. Gün boyu ve akşamları kulağımıza hitap edecek konserler olacak. Bütün bu sergiler özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız için dikkat çekici nitelikte. Karnaval, Adana'nın 365 gün 7 gün 24 saati gastronomi kısmında tat alma duyumuza hitap edecek" diye konuştu.