'KELEBEK BIÇAĞI PASTA KESMEK İÇİN TAŞIYORDUM'

Duruşmada söz alan katil zanlısı ise olay günü maktulün kendisine saldırdığını, yaş pasta kesmek için yanında taşıdığı kelebek tabir edilen bıçakla kendisini savunduğunu iddia etti.

Çağlar'ın ailesinin avukatı Önder Alkurt, sanığın bıçağı pasta kesmek için taşıdığı yönündeki savunmasına itiraz etti. Sanığın daha önce de bıçak taşıdığını ve bıçağı okula götürdüğünü ileri süren Alkurt, kamera kayıtları ile olaydan sonra bulunan bıçağın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sanığın geçmişte okulda disiplin cezası aldığını ve başka öğrencilerle de kavga ettiğini belirten Alkurt, Çağlar'ın ise derslerinde ve sporda başarılı, çevresinde sevilen bir öğrenci olduğunu ifade etti. Çağlar'ın dört bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirten Alkurt, sanığın iyi hâl ve haksız tahrik indiriminden yararlanmak amacıyla bu yönde savunma yaptığını savundu.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı iki ay sonraya erteledi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör