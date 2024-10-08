Karnında bez unutulan hastaya 250 bin liralık tazminat

İstanbul Pendik'te özel bir hastanede 9 yıl önce ameliyat olan Emine Arslan (34), karnında 25 santimlik sargı bezini unutan doktor ve hemşireler hakkında açtığı davada tazminat kazandı. Emine Arslan, Eylül 2015'te 5 aylık hamileyken gittiği hastanede doktoru Mehmet Cüneyt U., Arslan'a, bebeğinin karnında öldüğünü ve yumurtalıklarında 2 adet kisti olduğunu belirterek ameliyat etti. Ameliyatın ardından gün geçtikçe acı ve ağrı yaşayan Arslan'a doktoru ağrılarının normal olduğunu söyledi. Yataktan kalkamayacak hale gelen Arslan'a götürüldüğü devlet hastanesinde 22 santimlik kisti olduğu belirtildi. Acilen ameliyata alınan Arslan'ın karnından önceki ameliyatta unutulan gazlı bez çıktı. Doktor ve ameliyatta görevli 2 hemşire hakkında "taksirle yaralama" suçundan 2 bin 240 lira adli para cezası verildi. Bu kararın ardından Emine Arslan ise 500 bin liralık tazminat davası açtı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, doktorun eylemi nedeniyle hastanın yaşadığı mağduriyet ve çektiği ıstırabı göz önüne alarak 250 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. SABAH'a konuşan Emine Arslan, doktorun karnındaki gazlı bezi fark etmemesinin akıl almaz bir ihmal olduğunu, üniversite hastanesinde fark edilmeseydi hayatına mal olabileceğini belirterek, "9 yıldır süren adalet arayışımız nihayet zaferle son buldu. 9 yıldır çektiğim acıların halen süren rahatsızlıklarımın telafisi olamaz" dedi.