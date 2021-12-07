Kars -20’yi gördü Çıldır Gölü dondu

SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Kars'ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye düştü. Dün sabah saatlerinde ise termometreler eksi 14'ü gösterdi. Aşırı soğuk nedeniyle Çıldır Gölü'nün yarısı tamamen donarken, kentte HES santrali buz tuttu. Kent merkezinden geçen Kars Çayı ve HES Barajı buzla kaplandı. Kayalıklarda oluşan buz sarkıtı ise dikkat çekti. Hava sıcaklığının geceleri özellikle yüksek kesimlerde eksi 20'ye düştüğü kentte, çok sayıda araç donarak çalışmazken, soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.