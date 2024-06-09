Kars halkının direnişi, kasabalarına isim arayan Kanadalılara ilham oldu

İngiltere'de de Wellington isminde bir kasabanın olması, Kanada ile arasında kurulan telgraf hattından giden telgrafların isim benzerliğinden dolayı sürekli karışmasına neden oluyordu. Yetkililer kasabanın isim değişikliği konusunda fikir yürütmeye başlarken, o dönemde Osmanlı ve Rusya arasında Kırım Savaşı devam ediyordu. Ruslar kalabalık bir orduyla saldırıya geçerken, Kars Sarıkamış halkının destansı direnişi sonucu geri çekilmek zorunda kaldılar.

Savaş'ı gözlemlemek için bölgede bulunan Kanada aslı İngiliz komutan Subayı Sir Fenwick Williams, Kraliçe Victoria'ya yazdığı raporda Kars halkının gösterdiği savunmayı anlattı. Bu arada İngiltere'nin okyanus altından Kanada'ya döşediği telgraf hattı sayesinde Kars'ın ünü Kanada'ya kadar gitti. Bu destansı direniş dilden dile dolaşırken kasabalarına isim arayan Wellington halkı, bu olaydan ilham alarak kasabalarının isminin 'Kars' olarak değiştirilmesini istediler.

Kars halkının kahramanlık öyküsü, kurtuluş savaşında da devam etti. Bu destanlardan biri de memleketini Rus ve Ermeni işgaline karşı savunan milis kuvvetlerinden biri olan Güllizarğlu Abdullah. Bu yüzden 1017 yılında Kars Valiliği tarafından Susuz ilçesinde bulunan bir okula 'Güllizaroğlu Abdullah İmam Hatip Lisesi 'ismi verildi. Kars Valiliği tarafından 2017 yılında yapılan isim değişikliği sonrası Susuz İmam Hatip Lisesi "Susuz Gülizaroğlu Abdullah Anadolu İmam Hatip Lisesi" olarak değiştirildi.