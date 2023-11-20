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Giriş Tarihi: 20.11.2023 19:23

Kars ve Ardahan'da yollarda mahsur kalan 38 araç kurtarıldı

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars ve Ardahan'daki bazı yollarda mahsur kalan 38 araç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

AA
Kars ve Ardahan’da yollarda mahsur kalan 38 araç kurtarıldı

Kars'ta sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Hanlar Geçidi mevkisinde bir tırın yolu kapatması nedeniyle onlarca araç ilerleyemedi. Karayolları ekiplerince tırın kurtarılmasıyla, yol ulaşıma açıldı.

Ölçülü ve Tekneli köyü mevkisinde de buzlanma ve kar nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Bazı sürücüler yolda ilerleyemeyince geri dönerek ters yönde gitmek zorunda kaldı.

Ekiplerce yapılan çalışmada 25 araç mahsur kaldığı yerden kurtarılırken, ağır tonajlı tırlar da iş makineleriyle bulundukları yerden güvenli bölgeye götürüldü.

Yolda kalanlardan Adem Can, yoğun kar yağışının etkili olduğunu ifade ederek, "Kar ve fırtınadan dolayı yollar buz tutmuş, yolda kaldık, ekipler kar yağdığı için tuzlama çalışması yapmıyor, tüm araçlar yolda kaldı." dedi.

ARDAHAN

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kayan ve kara saplanan 7 tır, 3 midibüs ile 3 otomobil Çıldır Belediyesine bağlı ekiplerce kurtarıldı.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AA muhabirine, bugün sürücülerin çoğunun hazırlıksız yakalandığını söyledi.

Azizoğlu, "Kar yoğun ve ani bastırdı. Birçok sürücü henüz kış lastiği bile takmamıştı. Bu durum bizim için çok zor oldu. Biz de belediye olarak karla mücadeleyi sorunsuz bir şekilde yapmaya çalıştık. Bu ana kadar 13 aracı kurtardık." diye konuştu.

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Kars ve Ardahan'da yollarda mahsur kalan 38 araç kurtarıldı
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