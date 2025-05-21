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Giriş Tarihi: 21.5.2025 17:47

Karşıdan karşıya geçerken can verdi!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan 56 yaşındaki Cuma Ürkü’ye çarptı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Karşıdan karşıya geçerken can verdi!

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Gaziantep Caddesi üzerinde E.B. yönetimindeki otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Cuma Ürkü'ye (56) çarptı. Meydana gelen kazada Cuma Ürkü ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cuma Ürkü, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cuma Ürkü'nün cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Karşıdan karşıya geçerken can verdi!
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