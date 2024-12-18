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Giriş Tarihi: 18.12.2024 17:44

Karşıdan karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı: Yaşlı adam feci şekilde can verdi!

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışırken tankerin çarptığı Nevzat Özcan hayatını kaybetti.

AA
Karşıdan karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı: Yaşlı adam feci şekilde can verdi!

İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen olayda R.B'nin kullandığı tanker, yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Nevzat Özcan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özcan, tankerin altında kalarak sürüklendi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede çalışma yaptı. Özcan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Tankerin sürücüsü R.B. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Karşıdan karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı: Yaşlı adam feci şekilde can verdi!
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