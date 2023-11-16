Kars’ta acı görüntü: Sürüye çarptı 25 koyun öldü!

700 koyundan 25'i öldü; diğerleri etrafa kaçıştı. Sürünün sahibi Yakup Öztürk, "Kaza sonrasında 25 koyunumuz telef oldu. Diğer hayvanlar da araziye dağıldı; onları topladık, sayımını yapacağız. Burada sevindirici olay; herhangi bir can kaybı ve yaralanmamanın yaşanmamasıdır. Havanın puslu olması nedeniyle bu olay oldu. İnşallah bir daha böyle kazalar yaşanmaz" dedi.