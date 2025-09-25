Kars'ta ehliyetsiz sürücü polisi görünce aracı 'arıza yaptı': Emniyet şeridine çeken adam drona yakalandı!

CEZADAN KAÇAMADI

Elinde boş bir bidonla bir iş yerine giderek su alıp dönen sürücü aracın kaputunu açıp motor aksamını kontrol etti. Sürücü araca su koyarken, şüphe üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, araçta arızanın bulunmadığını ve sürücünün ehliyetinin olmadığını belirledi. Sürücüye belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL ceza kesildi.

Polisi görünce arıza yaptığı gerekçesiyle aracını emniyet şeridine çekti, ehliyetsiz olduğu çıktı! | Video