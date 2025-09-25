Haberler Yaşam Haberleri Kars'ta ehliyetsiz sürücü polisi görünce aracı 'arıza yaptı': Emniyet şeridine çeken adam drona yakalandı!
Giriş Tarihi: 25.9.2025 11:54 Son Güncelleme: 25.9.2025 11:57

Kars’ta denetim yapan polisleri görüp uygulama noktasına 200 metre mesafede emniyet şeridinde durdu. Şüpheli adam otomobilinin kaputunu açarak kontrol ederken sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Aracında arıza olmadığı tespit edilen sürücüye 18 bin 677 TL idari para cezası uygulandı.

DHA Yaşam

Kars Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği, Erzurum yolu Üniversite Işıklı Kavşağı'nda dron destekli trafik denetimi yaptı. Uygulama noktasına yaklaşık 200 metre mesafede emniyet şeridinde duran otomobil, dron kamerasıyla takibe alındı.

CEZADAN KAÇAMADI

Elinde boş bir bidonla bir iş yerine giderek su alıp dönen sürücü aracın kaputunu açıp motor aksamını kontrol etti. Sürücü araca su koyarken, şüphe üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, araçta arızanın bulunmadığını ve sürücünün ehliyetinin olmadığını belirledi. Sürücüye belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL ceza kesildi.

