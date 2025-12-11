Kars’ta güvenlik güçlerine 60 yeni araç teslim edildi

Kent güvenliğinin daha etkin şekilde sağlanmasına katkı sunması beklenen araçların anahtarları, Vali Polat tarafından güvenlik güçlerine teslim edildi. Yeni araçlarla birlikte, olaylara müdahale süresinin kısalması ve operasyonel kapasitenin artması hedefleniyor.

İl Jandarma Komutanı Yusuf Mutlu, yeni araçların teşkilat için büyük güç kazandırdığını belirterek, "Asayişin sağlanması ve kamu güvenliğinin korunmasında fedakârca görev yapan güvenlik kuvvetlerimizin imkânlarını güçlendirmek bizler için gurur kaynağıdır. Teslim edilen araçlar sahada görev yapan ekiplerimizin operasyonel kabiliyetini artıracak, zorlu arazi şartlarında önemli kolaylık sağlayacaktır." dedi.

İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombolu ise, "İlimizde güvenlik hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi için araç filomuza dâhil edilen bu araçlar, modern donanım ve teknolojik özellikleriyle personelin etkinliğini artıracak ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine önemli katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Ziya Polat, güvenlik birimlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, İçişleri Bakanımızın koordinesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Gazi Kars'ımızda da emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın araç filoları yenileniyor. Bu araçların alınmasında üç hayırsever vatandaşımız yedi aracı hibe etti. İl Özel İdaremiz destek verdi ve geri kalan araçlar da devletimizin imkanlarıyla temin edildi. Toplam 60 araç milletimizin hizmetine sunuldu. Güvenlik güçlerimize en iyi şartları sağlamak için devletimiz gece gündüz çalışıyor. Fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." Yeni araçların hizmete alınmasıyla birlikte Kars'ta güvenlik hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve güçlü şekilde yürütülmesi hedefleniyor.