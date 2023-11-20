Kars’ta kar yağışı kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

Sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Medet K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, Kars-Kağızman kara yolu kaza ve kar yağışı nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kazanın olduğu yerde tuzlama çalışması yaptı, jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.